Van Sliedregt stopt als bondscoach Nederlandse basketbalsters

AMSTERDAM (ANP) - Vincent van Sliedregt stopt als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Dat meldt de Nederlandse basketbalbond op de website. Van Sliedregt bereikte recent met de Nederlandse vrouwen de tweede kwalificatieronde voor het EK van 2027. Die ronde begint in november.

"Ik kijk met veel trots terug op mijn periode bij het Nederlandse team", zegt Van Sliedregt. "We hebben met speelsters en staf gebouwd aan een hechte groep en mooie stappen gezet. Tegelijkertijd vraagt de combinatie van alle verplichtingen veel, en voelt dit voor mij als het juiste moment om ruimte te maken voor een nieuwe fase."

Van Sliedregt combineerde zijn functie als bondscoach met zijn werk als coach van de basketballers van LWD Basket uit Leeuwarden.