Monument op de Dam weer schoon na bekladding

AMSTERDAM (ANP) - Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon nadat het maandag vroeg in de ochtend werd beklad, ziet een ANP-verslaggever. Het monument ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog werd met een grote hoeveelheid rode substantie, waarschijnlijk verf, besmeurd. Ook werd er 'genocide' op geschreven.

Het Parool heeft beelden in handen gekregen waarop de actie is vastgelegd. De Amsterdamse krant zegt die te hebben gekregen van de actiegroep Palestine Action Amsterdam, maar het is niet bekend of ze de actie ook hebben opgeëist. Het ANP kon de groep vooralsnog niet bereiken.

Op de beelden zijn drie mensen te zien. Het monument zou rond 04.30 uur zijn beklad, zo'n veertien uur voordat de Tweede Wereldoorlog daar wordt herdacht. Een schoonmaakploeg was sinds vroeg in de ochtend bezig het monument te reinigen. De politie is op zoek naar in ieder geval drie verdachten die regenkleding droegen en een witte boodschappentas bij zich hadden.