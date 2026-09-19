Brand bij Brutus Art Space onder controle

ROTTERDAM (ANP) - De brand bij Brutus Art Space in Rotterdam is onder controle. "De brandweer is momenteel bezig met het ventileren van het pand en controleert het gebouw op eventuele resterende brandhaarden en smeulende delen", meldt de veiligheidsregio.

Eerder zaterdagmiddag meldde de veiligheidsregio dat hulpdiensten bezig waren alle aanwezigen veilig uit het gebouw te krijgen.

De brand bleek te zijn ontstaan in opslagcontainers naast het pand en is vervolgens overgeslagen naar Brutus Art Space, een kunstinstelling.