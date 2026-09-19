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Journalisten geweerd uit Witte Huis

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 19 september 2026 om 17:14
bijgewerkt om zaterdag, 19 september 2026 om 17:58
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Journalisten van CNN en MS NOW is zaterdag de toegang tot het Witte Huis ontzegd, melden beide nieuwszenders. Donald Trump had vrijdag aangekondigd dat journalisten van deze zenders, samen met die van Politico, niet meer welkom waren in het Witte Huis.
De perskaarten van CNN-journalist Betsy Klein, een verslaggever en een cameraman van MS NOW (voorheen MSNBC) werden in beslag genomen door de Secret Service.
Beide zenders wijzen erop dat het besluit van Trump in strijd is met de Amerikaanse grondwet en dat ze van plan zijn juridische stappen te ondernemen. Ook geven beide zenders aan gewoon door te gaan met berichtgeving over de Amerikaanse president en zijn regering.
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