Miljoenen Ziggo-klanten gebruikten dezelfde truc: een programma twintig minuten later aanzetten, de reclameblokken doorspoelen en langzaam weer inlopen op de live-uitzending. Sinds 1 september werkt dat bij verschillende grote commerciële zenders niet meer.

Wat er precies veranderd is

De wijziging geldt voor de Talpa-zenders SBS6, Veronica, Net5 en SBS9. Ook voor Replay TV bij STAR Channel geldt een doorspoelbeperking. De aanpassing geldt zowel via de Mediabox als via Ziggo GO. Zolang het programma nog bezig is en de opname niet volledig is afgerond, staat de doorspoelfunctie tijdens reclameblokken op slot. Kijkers moeten het blok volledig uitzitten. Pas wanneer het programma én de ingestelde buffertijd volledig zijn opgenomen, werkt het doorspoelen weer, meldt RTV Focus Zwolle

Je betaalt voor een opnamefunctie die stilletjes is uitgekleed.

RTL was al eerder aan de beurt

Helemaal nieuw is het niet. In januari en februari 2026 voerde Ziggo dezelfde regel al in voor RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z. Toen kwam er ook al een golf van klachten. Nu is de beperking uitgebreid naar de zenders van Talpa. Daarmee vallen vrijwel alle grote commerciële Nederlandse zenders onder dezelfde regel. Alleen bij de publieke omroep en een deel van de themazenders werkt het doorspoelen nog gewoon zoals vroeger.

Waarom Ziggo dit doet

Ziggo verwijst standaard naar contractuele afspraken met de zendergroepen. Wat er precies in die contracten staat, wordt niet gedeeld. Een woordvoerder van Ziggo bevestigde de veranderingen tegenover De Telegraaf. Bij beëindigde programma's verschijnt bovendien een verplicht extra advertentieblok van ongeveer een minuut, ook bij volledig opgenomen programma's. De maatregel beperkt zich overigens niet tot Ziggo: ook Odido en KPN hebben soortgelijke contracten met RTL en Talpa, meldde iPhoned.

Klanten werden niet gewaarschuwd

De wijziging werd doorgevoerd zonder klanten vooraf duidelijk te informeren. Op de Vodafone & Ziggo Community verschenen vragen van klanten die tijdens het kijken plotseling merkten dat de vertrouwde functie niet meer werkte. Een moderator bevestigde dat de doorspoelmogelijkheden sinds 1 september zijn aangepast. Op het forum dreigen sommige klanten hun abonnement op te zeggen.

Vier miljoen huishoudens

Ziggo levert televisiediensten aan nagenoeg vier miljoen huishoudens in Nederland. Alleen al in het eerste kwartaal van 2026 verlieten bijna 16.000 consumenten het bedrijf. Lineaire tv-kijkcijfers dalen al jaren en reclame-inkomsten staan onder druk. Met maatregelen als deze wordt het terugwinnen van vertrokken klanten niet eenvoudiger.

Wat je nu kunt doen

Wie geen reclame wil bekijken, moet wachten totdat de volledige opname is afgerond. Daarna zijn de gewone reclameblokken in de opname weer door te spoelen. Aan het volledig rode opname-icoontje kun je zien dat de opname klaar is. Klanten die eigen apparatuur gebruiken met een CI+-module of smartcard hebben er vaak geen last van. Streamingdiensten zoals NLZiet en Videoland bieden vaak een prettigere ervaring rond reclame, maar kosten weer een apart abonnement.

De oplossing van Ziggo is niet minder reclame, maar minder mogelijkheden om eraan te ontsnappen. Voor de gemiddelde klant die zijn favoriete programma wil opnemen, is het slikken of overstappen.