Zware brand in loods in Limburgse Brunssum

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 4:53
BRUNSSUM (ANP) - In de Boschstraat in Brunssum woedt in een loods een zware brand. De eerste melding van de brand kwam dinsdagavond om 20.15 uur binnen. Toen de brandweer bij de loods aankwam, sloegen de vlammen metershoog uit het dak, waardoor er alleen van buitenaf geblust kon worden, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het is nog onbekend wat de brand in de loods heeft veroorzaakt.
Rond 21.45 uur was het vuur in de loods aan het afnemen nadat een speciaal zeer groot blusvoertuig was ingezet. De brandweer zette daarop drones in om de loods van binnen te verkennen om te kijken waar nog geblust moest worden.
Daardoor werd duidelijk dat er nog steeds enkele brandhaarden aanwezig waren in de loods. De veiligheidsregio meldde na middernacht dat de brandweer hulp heeft ingeschakeld van een sloopbedrijf. Dit gaat de loods van buitenaf vrijmaken, zodat de brandweer bij de brandhaarden kan komen. Naar verwachting zal het blussen nog tot woensdagochtend duren.
