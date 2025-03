HELLEVOETSLUIS (ANP) - Bij een woning aan de Ploegschaar in Hellevoetsluis is vrijdagavond rond 22.45 uur een explosie geweest waarna brand ontstond. "Door vlug handelen van omwonenden is de brand snel weer geblust", meldt de politie op X. Niemand raakte gewond. Er is nog geen verdachte aangehouden.