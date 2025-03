Universiteit in VS verbiedt gezichtsbedekking op campus om Trump

NEW YORK (ANP) - Columbia University in New York gaat gezichtsbedekking op haar campus verbieden en breidt de bevoegdheden van haar campuspolitie uit. De maatregelen zijn een reactie op eisen van de regering van president Donald Trump. Eerder deze maand bevroor die omgerekend 367 miljoen euro aan overheidsfinanciering voor de universiteit. Met de toezeggingen hoopt Columbia University dat geld weer terug te krijgen.

De Amerikaanse regering stopte de financiering na klachten van Joodse studenten over antisemitisme. Die volgden op een reeks pro-Palestijnse protesten op de campus van de universiteit sinds de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober 2023 en de oorlog in Gaza die daarop volgde.

"Vrijheid van meningsuiting maakt het rigoureuze debat en het vrije onderzoek mogelijk waarvan onze academische missie afhankelijk is", aldus Columbia University in een verklaring. "Maar demonstraties en andere protestactiviteiten binnen academische gebouwen en op plaatsen waar academische activiteiten plaatsvinden, vormen een directe belemmering voor het behoud van onze academische kerntaak."

De universiteit stemde er volgens de vrijdag gepubliceerde verklaring ook mee in om iemand aan te stellen die toezicht gaat houden op de afdeling Midden-Oosten, Zuid-Aziatische en Afrikaanse Studies. De regering-Trump had de universiteit vorige week opgeroepen om die afdeling onder "academische curatele" te stellen.

Begin maart werd Mahmoud Khalil gearresteerd. Hij was een van de leiders van de pro-Palestijnse studentenprotestbeweging van Columbia University in New York. Volgens Amnesty International betrof zijn arrestatie "een schending van de mensenrechten". Khalil zou worden uitgezet, maar een rechter in New York schortte dat proces op om zijn advocaten meer tijd te geven. Khalil is voorlopig overgebracht naar een detentiecentrum in de Amerikaanse staat Louisiana.