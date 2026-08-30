Brand in binnenstad Deventer is geblust

DEVENTER (ANP) - De brand in een pand aan de Brink in de binnenstad van Deventer is geblust. Rond 14.30 uur kon de brandweer het sein brand meester geven. Over de oorzaak van de brand en de schade is nog niets bekend.

In het getroffen pand zitten horecazaken en appartementen. Zo'n 25 inwoners van de appartementen en van omliggende panden werden geëvacueerd. Zij zijn opgevangen in Hotel Royal en later bij de VVV. Volgens de gemeente krijgen de bewoners en ondernemers in de loop van de middag te horen of ze terug kunnen.

De brand brak rond 07.30 uur uit en ontstond in een tussenvloer, tussen de begane grond en de eerste etage van het pand: een loze ruimte van ongeveer een meter hoog.

Wegens rookontwikkeling werd een NL-Alert verstuurd, maar die werd rond 11.00 uur ingetrokken. Meerdere mensen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd vanwege rookinhalatie. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.