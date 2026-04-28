Magyar ontmoet woensdag ook EU-kopstuk Costa in Brussel

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse verkiezingswinnaar Péter Magyar heeft woensdag in Brussel ook een ontmoeting met António Costa, de voorzitter van de EU-leiders. Eerder meldde Magyar al dat hij met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zou spreken over de bevroren Europese subsidies voor zijn land.

Magyar won eerder deze maand met ruime overmacht de Hongaarse verkiezingen en wordt naar verwachting volgende maand beëdigd als premier. Daarmee komt na zestien jaar een einde aan het bewind van Viktor Orbán, de notoire dwarsligger binnen de Europese Unie.

Omdat Orbán ook de rechtsstaat in Hongarije afbouwde, werden Europese subsidies stopgezet ter waarde van miljarden euro's. Magyar noemde tijdens zijn campagne het krijgen van dat geld een van zijn prioriteiten. Hij wil de economie in zijn land een boost geven en de band met de EU herstellen.