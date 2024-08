Grote drukte op wegen Papendrecht door afsluiting A15

PAPENDRECHT (ANP) - Door wegwerkzaamheden aan de snelweg A15 is een verkeerschaos ontstaan in en rond Papendrecht. De belangrijke Burgemeester Keijzerweg staat volgens Rijkswaterstaat "volledig vast". Ook op andere wegen in de Zuid-Hollandse plaats is het erg druk.

Weggebruikers proberen via Papendrecht de werkzaamheden aan de A15 in de richting van Rotterdam te omzeilen. Rijkswaterstaat zegt dat mensen de omleidingsroutes moeten volgen, door de N3 te nemen en vanaf daar richting de A16 te rijden.

"Houd je aan de omleidingsroutes!", meldt de wegbeheerder. "Hulpdiensten hebben hier ook last van."

De A15 is in de richting van Rotterdam tot maandagochtend 05.00 uur dicht, tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk-Zuid. Rijkswaterstaat vervangt onder meer het asfalt.