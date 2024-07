Brand in toren van beroemde kathedraal Rouen

ROUEN (ANP) - In een van de beroemde torens van de kathedraal van Rouen is brand uitgebroken. De brandweer rukte uit met zo'n zeventig brandweerlieden en veertig voertuigen. Het gebouw is ontruimd.

De brand brak uit op ongeveer 120 meter hoogte, zei Stéphane Gouezec van de brandweer. Ongeveer een halfuur later leek de brand onder controle, al waren brandweerlieden wel nog bezig om te zorgen dat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Burgemeester Nicolas Mayer-Rossignol zei eerder dat "alle middelen" werden ingezet om de brand te bedwingen.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er worden al langere tijd werkzaamheden aan de kathedraal verricht. Op beelden is te zien dat de brand woedde in een deel van de toren dat was ingepakt met een steiger. Aartsbisschop Dominique Lebrun zei dat alle werklieden in veiligheid zijn.

Parijs

De kathedraal heeft drie opvallende torens. De 151 meter hoge toren waar de brand uitbrak, verving een spits van lood en hout, die in 1822 verwoest werd door een brand. De nieuwe spits, die zestig jaar later werd opgeleverd, is gemaakt van ijzer en koper. De constructie maakte de kathedraal van 1876 tot 1880 het hoogste gebouw ter wereld.

De bouw van de kathedraal begon in 1030. In de eeuwen daarna werden delen uitgebreid, verwoest en weer opnieuw opgebouwd. Het gebouw is ook bekend uit de schilderkunst. In de jaren 1890 maakte Claude Monet een serie schilderijen van de gevel.

De bekendste kathedraal van het land, de Notre-Dame van Parijs, vloog ruim vijf jaar geleden ook in brand. Die brand ontstond onder het dak, vermoedelijk door kortsluiting of een sigarettenpeuk. Ook bij dat bouwwerk waren destijds werkzaamheden aan de gang. Het is de bedoeling dat de kathedraal eind dit jaar heropend wordt.