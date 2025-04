Brand na explosie in Iraanse haven wordt heviger

SHAHID RAJAEE (ANP/AFP) - De brand in de Iraanse haven Shahid Rajaee na de enorme explosie van zaterdag is heviger geworden, bericht de staatstelevisie. Volgens de autoriteiten zijn zeker acht mensen omgekomen en 750 mensen gewond geraakt bij de ramp.

Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor de explosie ontstond, maar volgens de douaneafdeling van de haven was er waarschijnlijk brand uitgebroken in een opslagplaats voor gevaarlijke chemische stoffen.

De haven van Shahid Rajaee ligt aan de Straat van Hormuz en is de grootste commerciële haven van Iran. Vanuit het hele land zijn brandweerlieden naar de haven getrokken. De minister van Binnenlandse Zaken Eskandar Momeni is daar ook en vertelde aan de staatstelevisie dat ze hopen de brand in de komende uren te kunnen blussen. Tegelijkertijd vrezen de autoriteiten ook nog dat het vuur kan overslaan op andere gedeeltes.