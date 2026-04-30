Nu al meer natuurbranden met NL-Alerts dan heel 2025

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 17:35
DEN HAAG (ANP) - Natuurbranden zorgden in april al vijf keer voor NL-Alerts, twee meer dan in heel 2025. Dat blijkt uit een ANP-analyse van alle gepubliceerde NL-Alerts in 2026 en 2025.
Veiligheidsregio's zetten de waarschuwingen in tijdens noodsituaties. Vaak sturen zij per incident meerdere berichten om mensen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
Op dit moment gelden NL-Alerts voor de natuurbranden nabij Weert en de Oirschotse Heide. Woensdag waren er ook NL-Alerts voor de branden bij natuurgebied Baggelhuizen, militair oefenterrein 't Harde en de duinen van Den Haag.
