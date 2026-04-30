Brand op Oirschotse Heide, naast militair terrein

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 13:26
anp300426152 1
OIRSCHOT (ANP) - Op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant is donderdag een natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De oorzaak is nog niet bekend. Het gebied dat in brand staat is momenteel ongeveer 100 bij 100 meter groot, vergelijkbaar met twee voetbalvelden.
De brand woedt naast de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht, ten westen van Eindhoven. Volgens een woordvoerder is de brand echter uitgebroken in openbaar gebied.
De brandweer verwacht dat de brand zich verder uitbreidt. Er zijn twee pelotons richting de brand, volgens de woordvoerder in totaal twaalf blusvoertuigen.
ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

anp 477851024

overbieden

120051153_m

gandr-collage

anp300426053 1

