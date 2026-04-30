Brand op Oirschotse Heide, naast militair terrein

OIRSCHOT (ANP) - Op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant is donderdag een natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De oorzaak is nog niet bekend. Het gebied dat in brand staat is momenteel ongeveer 100 bij 100 meter groot, vergelijkbaar met twee voetbalvelden.

De brand woedt naast de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht, ten westen van Eindhoven. Volgens een woordvoerder is de brand echter uitgebroken in openbaar gebied.

De brandweer verwacht dat de brand zich verder uitbreidt. Er zijn twee pelotons richting de brand, volgens de woordvoerder in totaal twaalf blusvoertuigen.