Van der Poel wil naar Tour de France en WK mountainbike

donderdag, 30 april 2026 om 13:28
bijgewerkt om donderdag, 30 april 2026 om 13:43
Mathieu van der Poel rijdt deze zomer de Tour de France. Dat zei de Nederlandse wielrenner in een interview met de Spaanse sportkrant AS. Ook is het volgens Van der Poel "zeer goed mogelijk" dat hij eind augustus in actie komt op het wereldkampioenschap mountainbike.
"We maken mijn schema klaar voor de Tour de France, waaraan ik zeker zal deelnemen", zei Van der Poel. "We moeten kijken welke wedstrijden ik doe voordat ik daarheen ga. Het is aannemelijk dat daar enkele mountainbikewedstrijden tussen zitten."
Na de Ronde van Frankrijk wil de renner van Alpecin - Premier Tech zich richten op het WK mountainbike. "Het klopt dat het redelijk kort op de Tour de France volgt, maar ik denk dat ik in topvorm kan aankomen en daar alles kan geven."
Het WK mountainbike is het grote doel van de Nederlander, "omdat niemand ooit in alle vier de disciplines heeft gewonnen". Van der Poel werd al wereldkampioen op de weg, in het veldrijden en op gravel. "Dus dat zou een historische overwinning zijn", aldus Van der Poel.
