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Brand op olietanker door explosie in Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 6:47
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TEHERAN (ANP/RTR) - Bij een explosie in de Straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen. Dat meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Drie tankers probeerden volgens de IRG een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere twee tankers zouden omgekeerd zijn.
Het gaat waarschijnlijk om een route langs de kust van Oman. Daar proberen de VS een alternatieve route dan die langs de kust van Iran te openen.
De IRG zei in de verklaring dat de Straat van Hormuz onder Iraanse controle is en "volledig afgesloten" is voor de VS.
De namen van de olietankers en het tijdstip van het incident zijn nog niet bekendgemaakt.
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