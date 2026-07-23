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Vierde journalist sinds juni gedood in Mexico

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 6:48
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OAXACA (ANP/RTR) - De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca. Dat meldt het Openbaar Ministerie van Oaxaca. Sinds juni zijn er al vier journalisten vermoord in Mexico. Buiten oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
De 60-jarige Leyva berichtte over corruptie binnen de overheid en geweld dat in verband werd gebracht met criminele groepen in Oaxaca.
"Hij was een journalist die kritisch was op onze regering, net als vele andere journalisten die elke dag hun recht uitoefenen om vragen te stellen, misstanden aan de kaak te stellen en vrij hun mening te uiten", schreef de gouverneur van Oaxaca, Salomón Jara, op sociale media.
Tot nu toe zijn er dit jaar minstens vijf journalisten gedood in Mexico.
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