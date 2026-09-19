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Brand Rotterdam sloeg toch niet over naar kunstinstelling

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 18:25
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ROTTERDAM (ANP) - De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam was toch niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space, hoewel de veiligheidsregio dat wel had gemeld. Die correctie op de berichtgeving meldt de veiligheidsregio.
Uit onderzoek is gebleken dat de brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus, en vervolgens oversloeg naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. De veiligheidsregio meldt verder nog geen uitspraken te kunnen doen over de oorzaak van de brand, het onderzoek loopt nog.
Rond 17.00 uur was de brand onder controle. Even voor 18.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester.
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