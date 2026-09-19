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Politiebond over rellen Malieveld: geweld moet gevolgen krijgen

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 18:59
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DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Politiebond (NPB) pleit ervoor dat het geweld tegen de politie in Den Haag "daadwerkelijke gevolgen krijgt en leidt tot strafrechtelijke vervolging van dit reltuig", meldt de bond in een verklaring. De bond roept de rechterlijke macht op "om met kracht op te treden; alleen zo sturen we een helder signaal".
Bij de rellen rond een extreemrechts protest werden zaterdag agenten aangevallen, belaagd en met geweld geconfronteerd. De bond noemt het "onacceptabel en volslagen idioot" dat zoiets gebeurt "terwijl zij hun werk doen om de openbare orde te handhaven en een demonstratie proberen mogelijk te maken".
De NPB hoopt dat de verdachten "zo snel mogelijk opgepakt worden, voor de rechter komen en voelen dat dit soort geweld tegen de politie en maatschappij niet getolereerd wordt in onze rechtsstaat". Na wat er is gebeurd, kan het wat betreft de bond niet enkel bij verontwaardigde woorden blijven.
"Wij spreken ons respect en volle steun uit aan onze collega's die vandaag onder zware omstandigheden hun werk hebben gedaan in Den Haag."
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