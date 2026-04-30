Khamenei: Amerikaanse plannen verijdeld, nieuw hoofdstuk begint

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 13:47
TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zegt dat de Verenigde Staten verslagen zijn, en dat de Perzische Golf een nieuwe fase ingaat onder Iraanse leiding. Khamenei deed de uitspraken in een boodschap die werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie.
"Vandaag, twee maanden na de grootste militaire inzet en agressie van de bullebakken van de wereld in de regio, en nadat de Amerikaanse plannen schandelijk zijn verijdeld, begint een nieuw hoofdstuk voor de Perzische Golf en de Straat van Hormuz", aldus Khamenei.
Volgens Khamenei zal Iran zorgen dat de Golfregio weer onder controle komt en dat er een einde komt aan "het misbruik van de waterweg door de vijand". Daarmee keert volgens de opperste leider ook de rust, vooruitgang en welvaart terug naar de regio. Wat Iran precies van plan is, liet hij nog in het midden. Wel zei hij dat de VS en zijn bondgenoten de voornaamste reden zijn voor de instabiliteit in de regio.
De VS zeggen juist dat Iran verslagen is.
