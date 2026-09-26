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Branden in Indonesië gevaar voor ernstig bedreigde orang-oetan

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 8:39
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JAKARTA (ANP/AFP) - Bosbranden in de tropische wouden van het Indonesische deel van het eiland Borneo hebben de druk op de ernstig bedreigde orang-oetans verder opgevoerd. Dat meldt de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN.
De diersoort komt momenteel alleen voor op de eilanden Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook heeft volgens de organisatie meetbare gevolgen. Tijdens periodes van rookoverlast breken de dieren vet af, ondanks dat ze meer eten en rusten. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken.
Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. Deze woeden in leefgebieden waar 52 procent van de orangoetangpopulatie op Borneo voorkomt. Tot en met dinsdag had Indonesië honderd dieren gered die door de branden werden bedreigd, waaronder 53 orang-oetans, laat de Indonesische overheid weten.
Ook de leefgebieden van vijf gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Dat zijn kleine mensaapjes.
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