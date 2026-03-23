ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brandstichting Londen vooralsnog niet onderzocht als terrorisme

door anp
maandag, 23 maart 2026 om 13:22
anp230326109 1
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse politie zegt dat de brandstichting bij ambulances van een Joodse organisatie in Londen vooralsnog niet wordt gezien als terroristisch incident. Wel wordt de situatie onderzocht door de terrorismebestrijdingsdienst, "inclusief de specialistische expertise die zij met zich meebrengt, en met alle onderzoeksinvalshoeken open", aldus de autoriteiten tijdens een persconferentie. Van een onlinebericht waarin de aanvallen worden opgeëist, wordt de authenticiteit onderzocht.
In de nacht van zondag op maandag werden vier ambulances van de Joodse organisatie Hatzola in brand gestoken. Omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Gewonden vielen er niet.
Onder anderen premier Keir Starmer veroordeelde het voorval in sterke bewoordingen. De Britse premier sprak van een "schokkende, antisemitische aanval" en voegde toe dat er in het VK "geen plek is voor antisemitisme". Minister van Volksgezondheid Wes Streeting reisde af naar de plek, waar hij vergelijkbare woorden sprak.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-62360196

generated-image (3)

generated-image (4)

552164-552795

166332144_m

anp 500974507

Loading