Vliegveld Göteborg stilgelegd na melding drone

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 20:08
anp061125212 1
GÖTEBORG (ANP/RTR/BELGA) - De luchthaven van het West-Zweedse Göteborg is stilgelegd nadat er een of meer drones waren waargenomen, melden de autoriteiten. Drones hebben de afgelopen maanden tot grote verstoringen geleid in heel Europa. Vliegvelden in meerdere landen moesten tijdelijk worden gesloten.
De luchthaven van Göteborg is na die van Stockholm de grootste van Zweden. Ook KLM vliegt erop. Een vlucht naar Amsterdam is volgens de website van Schiphol fors vertraagd.
Ook in de buurt van het vliegveld van Brussel zou weer een drone zijn gezien. De melding is nog niet bevestigd, zegt luchtverkeersleider skeyes. Het vliegverkeer van en naar Brussels Airport is volgens mediaberichten niet onderbroken. Dinsdagavond lag het vliegverkeer op Brussel tot twee keer toe stil nadat er drones waren opgemerkt.
Rusland zou achter de drones zitten, maar Moskou heeft elk verband met de incidenten ontkend.
