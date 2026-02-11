Limburg wil 20 miljoen euro lenen aan Toverland voor uitbreiding

SEVENUM (ANP) - Het Limburgse provinciebestuur wil een lening van 20 miljoen euro verstrekken aan attractiepark Toverland in Sevenum. Het pretpark in Noord-Limburg wil de komende jaren uitbreiden, onder meer met een resort en nieuwe attracties. Toverland wil in totaal circa 98 miljoen euro besteden, waarvan 78 miljoen al geregeld is. Het restant krijgt het attractiepark niet via de markt gefinancierd, stelt Limburg.

Toverland wil met de lening van de provincie een nieuw kantoor en een werkplaats voor onderhoud bouwen. Het lukt het park niet dat via partijen als banken te financieren, omdat die faciliteiten op papier niet bijdragen aan het verdienvermogen.

Volgens Limburg kan de uitbreiding van Toverland bijdragen aan de regionale economie en werkgelegenheid. Het idee is dat het park door de uitbreiding het hele jaar meer bezoekers uit binnen- en buitenland kan trekken die langer kunnen blijven en meer besteden.