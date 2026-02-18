ECONOMIE
Brief aan Franse minister: neem beweringen VN-rapporteur terug

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 18:31
anp180226177 1
DEN HAAG (ANP) - Ruim 150 (voormalige) diplomaten, ambassadeurs en politici roepen in een open brief de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot op om beweringen terug te nemen die hij vorige week deed over VN-rapporteur Francesca Albanese. De brief is onder anderen ondertekend door de Nederlandse oud-ministers Jan Pronk, Ben Bot, Laurens Jan Brinkhorst, Jozias van Aartsen en Hedy d'Ancona.
Barrot zou op 11 februari hebben verwezen naar een digitaal vervormde versie van een toespraak van Albanese op het Al Jazeera Media Forum van 7 februari. Albanese zou daarin Israël hebben gekarakteriseerd als de "gemeenschappelijke vijand van de mensheid". Barrot riep op tot haar ontslag. Factchecking door het programma Truth or Fake van nieuwszender France 24 heeft uitgewezen dat Albanese deze bewering nooit heeft gedaan.
De briefschrijvers vinden het "zeer zorgwekkend" dat Barrot gemanipuleerde informatie heeft verspreid. Zij roepen hem op de verspreide desinformatie in te trekken en de onafhankelijkheid van Albanese's mandaat te respecteren. Ook een commissie van de VN heeft zich uitgelaten over de aanval op Albanese. "Wij veroordelen de acties van ministers van bepaalde staten die zich baseren op verzonnen feiten en mevrouw Albanese bekritiseren voor uitspraken die zij nooit heeft gedaan."
'Niet ingekort of verdraaid'
Barrot blijft vooralsnog bij zijn beweringen. "Ik heb de woorden van mevrouw Albanese niet ingekort of verdraaid. Ik heb ze simpelweg veroordeeld, omdat ze verwerpelijk zijn", zegt hij in het Franse parlement. Dat is te zien in een filmpje dat hij woensdag deelt op X.
Albanese laat zich regelmatig kritisch uit over Israël. Ze noemde Gaza onder meer "het grootste en schandaligste concentratiekamp van de 21e eeuw". Begin februari vorig jaar zou de speciale VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden in de Tweede Kamer spreken, maar dat werd tegengehouden door meerdere rechtse partijen.
Vanuit pro-Palestijnse hoek kan Albanese juist op steun rekenen. Zo eerde de Nederlandse mensenrechtenorganisatie The Rights Forum haar vorig jaar met de Dries van Agt-prijs.
