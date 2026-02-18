ECONOMIE
Nederlandse cricketers kunnen niet stunten tegen India op WK

Sport
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 18:23
AHMEDABAD (ANP) - De Nederlandse cricketers hebben op het WK T20 niet voor een verrassing kunnen zorgen in hun laatste groepsduel. Het uitgeschakelde Oranje ging in Ahmedabad onderuit tegen gastland India. De titelhouder maakte in de eerste inning 193 runs voor het verlies van 6 wickets. Oranje strandde na een dappere poging op 176 voor 7.
De Nederlandse bowlers begonnen sterk in het Narendra Modi Stadium, met 132.000 plaatsen het grootste cricketstadion ter wereld. India liep na de stroeve start echter alsnog uit naar een hoog totaal. Logan van Beek rekende drie slagmannen in, Aryan Dutt nam twee wickets.
Oranje bleef in de tweede inning lang in de buurt van het gemiddelde van India, maar kwam in de laatste fase tekort. Bas de Leede was de topscorer van Nederland met 33 runs.
Groepswinnaar India plaatste zich met Pakistan voor de volgende fase van het WK, de zogeheten 'Super Eight'. Nederland eindigde met 2 punten als vierde in de poule. Oranje versloeg eerder Namibië, maar verloor van Pakistan en de Verenigde Staten.
