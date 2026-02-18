VS dreigen weer met vertrek uit Internationaal Energieagentschap

PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben opnieuw gedreigd uit het Internationaal Energieagentschap (IEA) te stappen, tenzij de organisatie minder aandacht besteedt aan klimaatverandering. Dit zei de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, woensdag bij een vergadering in Parijs. Vorig jaar dreigde de minister ook al met opstappen.

De VS dragen jaarlijks ongeveer 6 miljoen dollar bij aan het IEA, wat neerkomt op 14 procent van het totale budget. Wright wil dat het agentschap zich richt op "de oorspronkelijke missie" van energiezekerheid en noemde het klimaatbeleid "politiek gedoe". IEA-directeur Fatih Birol benadrukte eerder op de dag dat het agentschap datagedreven en apolitiek is.

Als reactie op de kritiek van Wright kondigde de Britse energieminister Ed Miliband aan dat het Verenigd Koninkrijk extra geld zal bijdragen aan het Clean Energy Transitions Programme van het IEA. Hij gaf daarbij aan dat schone energie de toekomst is.