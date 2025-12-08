Brief EU-regeringsleiders: gebruik bevroren Russische tegoeden

BRUSSEL (ANP) - Zeven EU-regeringsleiders pleiten in een brief aan EU-kopstukken voor het gebruik van Russische bevroren tegoeden voor steun aan Oekraïne. Het gebruik van die tegoeden is volgens hen de meest financieel haalbare en politiek realistische oplossing voor de financiële nood van Oekraïne, schrijven de leiders van onder meer Polen, Zweden en Finland.

De Europese Commissie wil die tegoeden gebruiken voor een lening aan Oekraïne, maar onder meer België is fel tegen. Er wordt al maanden over gepraat, maar de 27 EU-regeringsleiders zijn tot nu toe te verdeeld om een besluit te nemen. Op de EU-top van volgende week moet dat wel gebeuren, schrijven de zeven regeringsleiders aan voorzitter van de EU-leiders António Costa en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Dan "kunnen we Oekraïne in een sterkere positie brengen om zichzelf te verdedigen en een betere positie om te onderhandelen over een rechtvaardige en duurzame vrede", schrijven ze.