Von der Leyen: we moeten vandaag oplossing geld Oekraïne vinden

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 10:03

BRUSSEL (ANP) - Het belangrijkste doel van de top van EU-regeringsleiders is het veiligstellen van financiering voor Oekraïne voor de komende twee jaar, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie bij aankomst in Brussel. "We moeten vandaag een oplossing vinden", benadrukte ze.
Dat kan door de bevroren Russische tegoeden als onderpand te gebruiken voor een lening aan Oekraïne, maar de politica benadrukte dat een gezamenlijke EU-lening ook nog steeds een optie is. Die optie kost alle lidstaten geld, de eerste niet.
Zonder een oplossing voor financiering van Oekraïne voor de komende twee jaar kunnen de EU-regeringsleiders de top niet verlaten, zei ze. Ze steunt daarmee voorzitter van de EU-leiders António Costa, die dat eerder zei.
De voorkeur van veel lidstaten gaat uit naar de inzet van de bevroren Russische tegoeden, die bij financiële instelling Euroclear staan.
