Halsema: alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft de "diepe overtuiging" dat "alle noodzakelijke voorbereidingen" zijn getroffen voor de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. "Er was voldoende politie in de stad en het was beheersbaar tot de hit-and-runacties", zei de burgemeester tijdens het spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad.

De hit-and-runacties, waarbij kleine groepjes Israëlische supporters belaagden, zijn volgens Halsema "een fenomeen waartoe de politie zich opnieuw moet verhouden".

In de dagen rond de voetbalwedstrijd waren er zo'n 1200 politiemensen in de hoofdstad aanwezig, staat in het feitenrelaas dat de driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie aan de raad heeft gestuurd. "Op het moment dat er minder politie was, had het veel erger kunnen verlopen", aldus de burgemeester.