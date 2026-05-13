Britse media: minister gaat Starmers positie donderdag uitdagen

LONDEN (ANP) - Gezondheidsminister Wes Streeting gaat zichzelf donderdag opwerpen als mogelijke opvolger van premier Keir Starmer, verwachten Britse media. De Labour-leider staat onder grote druk om af te treden, maar wil daar vooralsnog niets van weten. Volgens onder meer The Times heeft hij tegen partijgenoten gezegd de strijd met Streeting niet uit de weg te gaan.

Er zijn tientallen parlementariërs van Labour die Starmer inmiddels hebben opgeroepen om te vertrekken, maar het is nog niet duidelijk of zij zich achter een kandidaat kunnen scharen om hem op te volgen. Streeting is wel een van de meest genoemde namen en lijkt nu een poging te willen wagen. Volgens de BBC en Sky News gaat hij donderdag ontslag nemen als minister om de premier uit te dagen.

Maar Starmer is niet van plan zich gewonnen te geven. Sky News schrijft dat hij zijn partijgenoten heeft gevraagd om de partij niet "in chaos te storten". Dat zou volgens hem "100 procent" gebeuren met een leiderschapsverkiezing. De BBC schrijft al dat onderminister van Defensie Al Carns ook van plan is om mee te dingen voor het hoogste ambt als er een verkiezing komt.

Starmer en Streeting spraken elkaar deze middag kort in Downing Street. Ze zeiden beiden niets over wat er is besproken.

De 43-jarige Streeting wordt gezien als favoriet van de rechtervleugel van Labour. Zijn grootste zwakke plek zijn mogelijk zijn banden met Peter Mandelson. Die oud-minister is inmiddels een zeer omstreden figuur in de Britse politiek, omdat hij een goede relatie had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De aanstelling van Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten is een van de zaken die Starmer in grote problemen heeft gebracht. Streeting heeft inmiddels afstand genomen van Mandelson.