LAKS: veel geluidsoverlastklachten examens gaan over fatbikes

UTRECHT (ANP) - Bijna een derde van de 430 klachten die het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) tot nu toe heeft binnengekregen over geluidsoverlast gaat over fatbikes. Dat zegt bestuurslid en woordvoerder Inass Jagour. Het gaat bijvoorbeeld om alarmen van fatbikes op het schoolplein.

Andere meldingen van geluidsoverlast gingen onder meer over boren en hoestende medewerkers.

Bij het LAKS zijn inmiddels 183.000 klachten binnengekomen over de centraal schriftelijke eindexamens. Eerder woensdag werd al bekend dat er meer wordt geklaagd dan vorig jaar.

Woensdag gingen veel klachten over het vmbo-examen economie. Daarover kreeg het LAKS bijna 5300 meldingen binnen. Veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. "Ik heb geen idee wat ik nou precies moest doen", liet een eindexamenkandidaat bijvoorbeeld weten.