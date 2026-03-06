Britse politie arresteert vier mannen voor spionage voor Iran

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse politie heeft vier mannen gearresteerd die worden verdacht van spionage voor Iran. Nog eens zes anderen zijn aangehouden op verdenking van het helpen van een crimineel.

De vier hoofdverdachten, een Iraniër en drie mannen met zowel de Britse als de Iraanse nationaliteit, werden even na 01.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt op adressen in Barnet en Watford, ten noorden van Londen. De verdachten zijn tussen de 22 en 55 jaar oud.

Helen Flanagan, commandant van de Londense Metropolitan Police, zei dat de arrestaties deel uitmaken van een langlopend onderzoek, omdat het vermoeden bestaat dat locaties en personen binnen de Joodse gemeenschap in Londen in de gaten worden gehouden. Alle verdachten zitten nog vast.