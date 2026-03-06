ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dieselprijs op recordhoogte door oorlog

Economie
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 10:20
anp060326083 1
EINDHOVEN (ANP) - De dieselprijs in Nederland heeft een recordhoogte bereikt door de oorlog in het Midden-Oosten, berekende consumentencollectief UnitedConsumers. De landelijke adviesprijs is gestegen naar 2,375 euro per liter.
Daarmee is het nu duurder om diesel te tanken dan benzine, terwijl dat doorgaans andersom is. Door de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran en tegenacties van dat land in de Golfregio lopen de olieprijzen sterk op. Dieselprijzen reageren daar sterker op dan benzineprijzen.
Dat komt onder meer doordat de vraag naar diesel groot blijft, omdat vrachtverkeer en de industrie daar voor een groot deel van afhankelijk zijn en niet snel kunnen overstappen. Daarnaast importeert Europa relatief veel diesel, waardoor onrust op de oliemarkt snel invloed heeft op de prijs, stelt UnitedConsumers.
UnitedConsumers houdt de landelijke adviesprijzen voor diesel en benzine in Nederland bij, op basis van de adviesprijzen van de grootste oliemaatschappijen. Die prijzen gelden doorgaans alleen langs de snelweg, omdat tankstations op andere locaties vaak kortingen geven.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-552249321

Nieuwe ayatollah rijk door Duits luxehotels

96386280_m

Er zit zand in je zwarte peper: “Eén van de onderzochte potjes bestond voor slechts 10% uit peper”

220024226_m

Breaking Bad: mensen gaan na kankerdiagnose écht vaker in de fout

shutterstock_2444784309

Waarom seks mét orgasme echt gezonder is dan zonder

64645790_m

Als gespierd nooit genoeg is: de opmars van bigorexia bij jongens

265089009_m

Aantal kankergevallen in maagdarmstelsel explodeert: zo kun je de kans kleiner maken dat je ziek wordt

Loading