Dieselprijs op recordhoogte door oorlog

EINDHOVEN (ANP) - De dieselprijs in Nederland heeft een recordhoogte bereikt door de oorlog in het Midden-Oosten, berekende consumentencollectief UnitedConsumers. De landelijke adviesprijs is gestegen naar 2,375 euro per liter.

Daarmee is het nu duurder om diesel te tanken dan benzine, terwijl dat doorgaans andersom is. Door de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran en tegenacties van dat land in de Golfregio lopen de olieprijzen sterk op. Dieselprijzen reageren daar sterker op dan benzineprijzen.

Dat komt onder meer doordat de vraag naar diesel groot blijft, omdat vrachtverkeer en de industrie daar voor een groot deel van afhankelijk zijn en niet snel kunnen overstappen. Daarnaast importeert Europa relatief veel diesel, waardoor onrust op de oliemarkt snel invloed heeft op de prijs, stelt UnitedConsumers.

UnitedConsumers houdt de landelijke adviesprijzen voor diesel en benzine in Nederland bij, op basis van de adviesprijzen van de grootste oliemaatschappijen. Die prijzen gelden doorgaans alleen langs de snelweg, omdat tankstations op andere locaties vaak kortingen geven.