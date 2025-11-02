ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse politie: er is één verdachte van steekpartij in trein

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 19:42
anp021125113 1
HUNTINGDON (ANP/AFP) - De Britse politie heeft bekendgemaakt dat er één man van 32 jaar wordt verdacht van de bloedige steekpartij zaterdagavond in een trein ten noorden van Huntingdon, circa 80 kilometer ten noorden van Londen. Een tweede man van 35 jaar die was aangehouden als mogelijke dader is vrijgelaten. De verdachte wordt van pogingen tot moord beschuldigd. Over zijn motieven is niets bekendgemaakt.
In het bloedbad in de trein die op weg was naar Londen, vielen tien gewonden van wie er nog één in levensgevaar verkeert. De politie heeft tot zondagavond gesproken over twee mogelijke daders en verrichtte twee arrestaties.
De autoriteiten meldden dat er geen sprake was van een terroristische aanslag, maar betitelden de twee arrestanten als een zwarte in het land geboren Brit en een in het land geboren Brit van Caribische komaf. De aanvankelijk gemelde aanval met messen door twee daders tegelijk heeft veel speculaties veroorzaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

vintage klassieke televisie oude tv geisoleerd op witte backgroundretro technologie uitknippad omvatten 532332 2492

Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

_164810d5-f376-4201-be6f-3a4ea4396125

Anthony Hopkins: de treurige jeugd en dronken jaren van een briljant acteur

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

anp011125149 1

Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

Loading