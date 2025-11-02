Britse politie: er is één verdachte van steekpartij in trein

HUNTINGDON (ANP/AFP) - De Britse politie heeft bekendgemaakt dat er één man van 32 jaar wordt verdacht van de bloedige steekpartij zaterdagavond in een trein ten noorden van Huntingdon, circa 80 kilometer ten noorden van Londen. Een tweede man van 35 jaar die was aangehouden als mogelijke dader is vrijgelaten. De verdachte wordt van pogingen tot moord beschuldigd. Over zijn motieven is niets bekendgemaakt.

In het bloedbad in de trein die op weg was naar Londen, vielen tien gewonden van wie er nog één in levensgevaar verkeert. De politie heeft tot zondagavond gesproken over twee mogelijke daders en verrichtte twee arrestaties.

De autoriteiten meldden dat er geen sprake was van een terroristische aanslag, maar betitelden de twee arrestanten als een zwarte in het land geboren Brit en een in het land geboren Brit van Caribische komaf. De aanvankelijk gemelde aanval met messen door twee daders tegelijk heeft veel speculaties veroorzaakt.