Britse politie start onderzoek naar Mandelson om Epstein-banden

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 19:46
LONDEN (ANP) - De Britse politie begint een onderzoek naar de opgestapte Labour-politicus Peter Mandelson (72) en zijn contact met Jeffrey Epstein, schrijven Britse media als The Guardian en de BBC. In vrijdag vrijgegeven documenten zitten aanwijzingen dat Mandelson gevoelige informatie zou hebben doorgespeeld aan de omstreden Amerikaanse investeerder over de financiële crisis van 2008.
Volgens The Financial Times laten de documenten ook zien dat Mandelson rond 2003 tienduizenden dollars van Epstein zou hebben ontvangen.
De voormalige minister en oud-EU-handelscommissaris heeft inmiddels zijn lidmaatschap van de Labourpartij opgezegd en zal woensdag terugtreden uit de Britse senaat, de House of Lords.
In de vrijgegeven Epstein-files zaten veel e-mails tussen hoogwaardigheidsbekleders en de veroordeelde zedendelinquent. Die overleed in 2019 in zijn cel.
