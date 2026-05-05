Britse premier wil landgenoten op Hondius helpen

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft zijn medeleven uitgesproken met landgenoten die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip Hondius. "We werken nauw samen met internationale partners om de Britse staatsburgers aan boord te ondersteunen en we stellen plannen op voor hun veilige doorreis", schreef hij op X.

Onder de bijna 150 opvarenden van de Hondius bevinden zich negentien Britse passagiers. Het schip mocht eerder niet aanleggen in Kaapverdië vanwege bezorgdheid over de medische situatie aan boord. Gezondheidsautoriteiten houden er rekening mee dat daar sprake is van een uitbraak van het hantavirus. Het is onduidelijk hoe het verder moet met het schip, maar mogelijk vaart dat door naar de Canarische Eilanden.

Ook andere landen zijn bezorgd over hun burgers. "Onze collega's van de ambassade in Lissabon staan in nauw contact met de plaatselijke autoriteiten", laat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan het ANP.