ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse premier wil landgenoten op Hondius helpen

Samenleving
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 17:52
anp050526153 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft zijn medeleven uitgesproken met landgenoten die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip Hondius. "We werken nauw samen met internationale partners om de Britse staatsburgers aan boord te ondersteunen en we stellen plannen op voor hun veilige doorreis", schreef hij op X.
Onder de bijna 150 opvarenden van de Hondius bevinden zich negentien Britse passagiers. Het schip mocht eerder niet aanleggen in Kaapverdië vanwege bezorgdheid over de medische situatie aan boord. Gezondheidsautoriteiten houden er rekening mee dat daar sprake is van een uitbraak van het hantavirus. Het is onduidelijk hoe het verder moet met het schip, maar mogelijk vaart dat door naar de Canarische Eilanden.
Ook andere landen zijn bezorgd over hun burgers. "Onze collega's van de ambassade in Lissabon staan in nauw contact met de plaatselijke autoriteiten", laat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan het ANP.
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

51d20ad9ffde64eb44e8dcefac1a3a34,1b1aa8de (1)

Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

generated-image-14-68c10e48ec256

De lever heeft geen pijn – daarom is hij zo gevaarlijk

18829

Waarom automobilisten hun autosleutels in aluminiumfolie wikkelen

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

Loading