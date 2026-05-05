Wat kosten rokers de Nederland?

Roken
kost Nederland miljarden per jaar. Hoeveel precies, en wie draait op voor de rekening? Een analyse van zorgkosten, productiviteitsverlies en accijnzen.
Wat kosten rokers Nederland?
Roken
is niet alleen een gezondheidsprobleem, maar ook een economische factor van formaat. Jaarlijks kost het de Nederlandse samenleving miljarden euro’s. Die kosten zitten niet alleen in de zorg, maar ook in verloren arbeidsproductiviteit en bredere maatschappelijke schade.
De vraag is alleen: hoe hoog is die rekening precies — en wie betaalt hem?
Directe zorgkosten: miljarden per jaar
Volgens cijfers van het RIVM liggen de directe zorgkosten van roken in Nederland rond de €3 tot €4 miljard per jaar. Denk aan behandelingen voor longkanker, COPD, hart- en vaatziekten en andere rookgerelateerde aandoeningen.
Roken is verantwoordelijk voor ongeveer:
- 20% van alle sterfgevallen in Nederland
- Tienduizenden ziekenhuisopnames per jaar
- Een groot deel van de chronische zorgdruk
Die kosten worden grotendeels gedragen door het collectieve zorgstelsel — dus via premies en belastingen.
Indirecte kosten: nog groter dan de zorgrekening
Minstens zo belangrijk zijn de indirecte kosten. Die zijn moeilijker te meten, maar vaak hoger dan de zorgkosten zelf.
Belangrijke posten:
- Verzuim: Rokers zijn gemiddeld vaker ziek
- Arbeidsproductiviteit: Rookpauzes en gezondheidsproblemen drukken de output
- Vroegtijdige sterfte: Minder arbeidsjaren en economische bijdrage
Schattingen plaatsen deze indirecte kosten op €5 tot €10 miljard per jaar.
Accijnzen: de tegenrekening
Tegenover de kosten staan inkomsten. De Nederlandse overheid ontvangt jaarlijks ongeveer €2,5 tot €3 miljard aan tabaksaccijnzen.
Dat roept een klassieke discussie op: compenseren rokers hun eigen kosten?
Kort antwoord: nee, niet volledig. Zelfs met accijnzen meegerekend, blijven de maatschappelijke kosten hoger dan de opbrengsten.
Een controversieel punt: “vroegtijdig overlijden bespaart kosten”
Sommige economische analyses
wijzen op een ongemakkelijke realiteit: rokers overlijden gemiddeld eerder, waardoor ze minder lang gebruikmaken van pensioenen en ouderenzorg.
In puur boekhoudkundige zin kan dat leiden tot “besparingen” op lange termijn.
Maar:
- Dit argument is maatschappelijk en ethisch zeer omstreden
- Het negeert de kwaliteit van leven en menselijke kosten
- Beleidsmakers gebruiken dit zelden als rechtvaardiging
In serieuze beleidsdiscussies wegen deze “besparingen” nauwelijks op tegen de gezondheids- en welzijnsschade.
Wie betaalt uiteindelijk?
De kosten van roken worden breed gedragen:
- Zorgpremiebetalers: via collectieve zorgkosten
- Werkgevers: via ziekteverzuim en lagere productiviteit
- Overheid: via publieke gezondheidszorg en campagnes
- Samenleving: via verloren levensjaren en sociale impact
Rokers zelf dragen een deel via accijnzen, maar niet het geheel.
Conclusie: een dure gewoonte voor iedereen
Alles bij elkaar opgeteld kost roken Nederland jaarlijks naar schatting €8 tot €14 miljard. Dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan de inkomsten uit tabaksaccijnzen.
Roken is daarmee niet alleen een persoonlijke keuze, maar ook een collectieve kostenpost — een realiteit die het debat over regulering en preventie blijft voeden.
