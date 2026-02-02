ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moet je als recreatieve loper echt aan de gelletjes?

Sport
door Désirée du Roy
maandag, 02 februari 2026 om 12:23
gelletje
Hardlopen is een van de goedkoopste hobbies om te doen, maar toch kun je flink wat geld kwijt zijn aan randzaken. Neem bijvoorbeeld de gelletjes die iedere rechtgeaarde duurloper tegenwoordig trots in een zijvakje lijkt mee te zeulen. Het is een van de opvallendste innovaties in de wereld van (halve) marathons en triatlons.
Ze zijn plakkerig, mierzoet en qua smaak absoluut geen feestje. Toch zie je ze overal. De vraag is alleen: heb je die gelletjes eigenlijk wel nodig als recreatieve hardloper?
Snelle koolhydraten
Laten we eerst een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen. Sommige lopers behandelen een gelletje alsof het een magische prestatiebooster is. Dat is het niet. In werkelijkheid is het een geconcentreerde suikerbrei die snel opneembaar is, waardoor je koolhydraatvoorraad gevuld blijft en je kan blijven lopen zonder in te storten. Geen toverdrank dus, maar pure brandstof.
Tijdens het lopen verbruik je nogal wat koolhydraten. Wil je de beruchte man met de hamer voorblijven, dan moet je die voorraad aanvullen. Je kunt als richtlijn zo’n 60 tot 90 gram koolhydraten per uur aanhouden. Dat kan uit van alles komen: bananen, winegums, dadels of gelletjes. Zolang het maar snelle koolhydraten zijn.
Anderhalf uur
Bij loopjes tot een uur is extra voeding meestal niet nodig. Dan red je het op de glycogeenvoorraad in je lijf. Ga je rustig, dan kun je het zelfs tot anderhalf uur uitzingen. Maar zodra je langer onderweg bent, kan bijtanken ineens het verschil maken tussen doordenderen en instorten.
Waarom grijpt dan bijna iedereen naar gelletjes? Het is het gemak en de controle. Een gelletje is afgemeten en bevat precies wat je nodig hebt. Geen gegraai in een zak winegums, geen plakkerige dadels. Bovendien zijn ze compact en makkelijk mee te nemen.
Praktisch
Bij langere inspanning en een hoge koolhydraatinname spelen ook samenstellingen als glucose en fructose een rol. Dan is geavanceerde sportvoeding vaak beter. Dat kan ook in de vorm van sportdrank, maar die moet je wel meesjouwen of laten aanreiken, zoals toplopers doen.
Je kunt prima zonder gelletjes een marathon lopen. Maar het is niet erg handig. Met gelletjes hoef je niet te kauwen, niemand met bidons te regelen en alleen af en toe water aan te nemen. Erg praktisch, maar smakelijk? Dat is een ander verhaal.
Bron: Runners

Lees ook

Gewichtheffen wint het van hardlopen in de strijd tegen deze nare ziekteGewichtheffen wint het van hardlopen in de strijd tegen deze nare ziekte
'Veel mannen deden nooit aan hardlopen, maar werden opeens triatleet toen ze kinderen kregen''Veel mannen deden nooit aan hardlopen, maar werden opeens triatleet toen ze kinderen kregen'
De vele voordelen van HIIT-training: een half uur HIIT staat gelijk aan meer dan een uur hardlopenDe vele voordelen van HIIT-training: een half uur HIIT staat gelijk aan meer dan een uur hardlopen
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 502100420

Er is een simpele manier om thuis de meeste microplastics uit je water te halen

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Scherm­afbeelding 2026-02-02 om 06.21.28

Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

images

Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

SRLN2ICMMBGBDI6IVYIXUNX3BQ

Van ‘gebakken rijstsyndroom’ tot babyvoeding: Bacillus cereus ontketent wereldwijd zuigelingenvoedingsschandaal

Loading