Republikeinen roepen Biden op meteen te stoppen

WASHINGTON (ANP) - Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hebben Joe Biden meteen na zijn mededeling opgeroepen om niet alleen uit de race om het presidentschap te stappen, maar ook zijn huidige taken als president op te geven. "Als hij zich niet herkiesbaar kan stellen, is hij ook niet in staat om te dienen als president van de Verenigde Staten", meldt Elise Stefanik van de Republikeinse partij op X. "Biden zou in het landsbelang direct op moeten stappen", vindt ook de Republikeinse afgevaardigde Kevin Hern.

De 81-jarige Biden liet zondagavond in zijn verklaring weten dat hij niet opnieuw verkiesbaar is, maar zich de komende maanden nog wel focust op het vervullen van zijn taken als president. In november worden in Amerika presidentsverkiezingen gehouden.