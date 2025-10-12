Bron: Hamas gaat Gaza na oorlog niet besturen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas gaat na de oorlog niet deelnemen aan het bestuur van de Gazastrook. Dat zegt een bron binnen de groep tegen persbureau AFP.

"Voor Hamas is het bestuur van de Gazastrook een afgesloten hoofdstuk", zegt de ingewijde. "Hamas zal op geen enkele manier deelnemen aan de overgangsfase, wat betekent dat het de controle over de Strook heeft opgegeven."

Het gaat volgens AFP om een bron rond de onderhandelaars van de groep. Diens uitspraken zijn in lijn met het door de Amerikaanse president Trump gepresenteerde vredesplan. Daar staat ook in dat Hamas niet meer betrokken mag zijn bij het bestuur van het gebied.

Onenigheid over ontwapening

Er lijkt evenwel nog geen akkoord te zijn over alle punten uit het plan. Hamas zou ook moeten ontwapenen en dat geldt als een gevoelig punt. Een andere Hamasbron zei eerder tegen AFP dat daar beslist geen sprake van kan zijn.

Hamas heeft het al bijna twee decennia voor het zeggen in het dichtbevolkte Gaza. De oorlog van de afgelopen twee jaar leidde daar tot grootschalige verwoestingen.