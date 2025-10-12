ECONOMIE
Officieren Madagaskar zeggen controle krijgsmacht over te nemen

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 11:35
ANTANANARIVO (ANP/AFP) - Officieren in Madagaskar zeggen de controle over te nemen over de krijgsmacht. "Vanaf nu zullen alle bevelen voor het Malagassische leger - of het nu gaat om land-, lucht- of zeestrijdkrachten - afkomstig zijn van het CAPSAT-hoofdkwartier", stellen ze in een videoboodschap.
De mededeling volgt op aanhoudende protesten tegen de regering. De eenheid had al duidelijk gemaakt dat ze bevelen zou weigeren om op demonstranten te schieten. Ook sloten militairen zich aan bij betogers.
President Andry Rajoelina waarschuwde zondag in een verklaring dat "een poging gaande is om op onwettige en gewelddadige wijze de macht te grijpen". Hij pleitte voor een dialoog.
Rajoelina was in 2009 zelf nog aan de macht geholpen door militairen. De legertop van het Afrikaanse land heeft nog niet gereageerd op de aankondiging van CAPSAT dat het de controle overneemt over de strijdkrachten.
