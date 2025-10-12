Een marathon lopen klinkt als een ultieme uitdaging, en ook als ontzettend gezond. Maar dat is het helemaal niet. De loper van de eerste marathon - die zijn koning het nieuws kwam brengen van de overwinning van diens leger 42 kilometer verderop, viel dood neer nadat hij het goede nieuws had doorgegeven. Cardiologen waarschuwen dat 42 kilometer rennen nooit echt gezond is voor je hart.

Hoewel de marathon een populaire sport is, blijft het een extreme belasting van het cardiovasculaire systeem. Volgens dr. Sebastian Rogowski, hoofdarts en marathonloper, bestaat er niet zoiets als een gezonde marathon: “Zelfs maandenlange voorbereiding biedt geen garantie, want de afstand is altijd zwaar,” zegt hij tegen de Sudeutsche Zeitung

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat vooral minder getrainde lopers sporen van schade in de hartspier kunnen oplopen, waarbij virale infecties als extra risico gelden. Regelmatige medische controles, zeker bij sporters boven de 40, zijn volgens experts essentieel.

Preventie: Waarom screening noodzakelijk is

Jaarlijks overlijdt een klein , maar niet te verwaarlozen aantal deelnemers tijdens marathons aan hartfalen; in München in 2023 overleed een 24-jarige loper onverwacht. Recent Amerikaans onderzoek laat zien dat het risico op plotselinge hartstilstand bij marathons rond de 0,6 per 100.000 deelnemers ligt, met name bij mannen.​ De sterfte is afgenomen door snellere reanimatie en meer AED-apparaten langs de route. Cardiologen adviseren intensieve sporters elke 1 à 2 jaar een medische check-up, met extra aandacht voor familiegeschiedenis van hartproblemen en bestaande aandoeningen zoals hoge bloeddruk.

Cardiologen: “Er bestaat niet zoiets als een gezonde marathon”

De marathon blijft trekken, maar experts pleiten voor realisme. Wie intensief sport, doet er goed aan het eigen l ichaam serieus te nemen en nooit te lopen bij ziekteverschijnselen of vermoeidheid. T oekomstige onderzoeken in Amsterdam en elders proberen de precieze grenzen van gezond sporten te bepalen, met als doel sporters bewuster en veiliger te laten deelnemen.​

Een marathon vraagt meer van je lichaam dan velen beseffen. Wie gezond wil sporten, moet de risico’s onder ogen zien en zichzelf niet voorbijlopen. De wetenschap brengt steeds scherper in beeld waar de grens van gezond sporten ligt—en die ligt véél eerder dan de finish van een marathon.