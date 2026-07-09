Geletruidrager Træen breekt rib bij val in afdaling Tourmalet

GAVARNIE-GÈDRE (ANP) - De Noorse wielrenner Torstein Træen heeft donderdag in de Tour de France een rib gebroken. Dat blijkt uit het medische communiqué van de Tourorganisatie. De renner van Uno-X Mobility reed in de gele leiderstrui toen hij ten val kwam in de afdaling van de Col du Tourmalet.

Op het moment van zijn val reed hij al op geruime achterstand en leek hij de gele trui te moeten overdragen aan Tadej Pogačar, die de etappe won. Na de val moest hij worden nagekeken door de dokter. Hij reed de rit wel uit, en kwam uiteindelijk als 51e op 29.55 minuten van de Sloveense wereldkampioen over de eindstreep in Gavarnie-Gèdre.

Træen veroverde de gele trui dinsdag door met een grote kopgroep mee te gaan in de etappe naar Foix. Ondanks een ruime voorsprong van bijna 8 minuten op de kandidaten voor de eindzege kon hij slechts twee dagen genieten van het geel. Het is nog onduidelijk of de Noor vrijdag de Tour hervat.