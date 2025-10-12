Bronnen: Hamas eist vrijlating Palestijnse politicus Barghouti

GAZA-STAD (ANP/AFP/DPA) - Hamas dringt erop aan dat onder meer de vooraanstaande politicus Marwan Barghouti op de lijst staat van gevangenen die door Israël worden vrijgelaten in ruil voor de gijzelaars. Dat melden bronnen dicht bij de onderhandelaars aan het Franse persbureau AFP.

"Hamas staat erop dat de definitieve lijst zeven vooraanstaande leiders bevat, met name Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed en Abbas Al-Sayyed", aldus een bron. Een tweede bron zou de informatie hebben bevestigd.

Barghouti, die in 2004 werd veroordeeld voor vijfvoudige moord, is een prominent figuur in de Fatah-beweging van de Palestijnse president Mahmoud Abbas en wordt gezien als de kansrijkste kandidaat om hem op te volgen.

De BBC meldde eerder al dat de Palestijnse beweging zou aandringen op de vrijlating van zeven prominente gevangenen, maar noemde geen namen. Een woordvoerder van het Israëlische kabinet meldde donderdag dat Barghouti geen deel zou uitmaken van de ruil.