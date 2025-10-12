ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bronnen: Hamas eist vrijlating Palestijnse politicus Barghouti

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 17:22
anp121025100 1
GAZA-STAD (ANP/AFP/DPA) - Hamas dringt erop aan dat onder meer de vooraanstaande politicus Marwan Barghouti op de lijst staat van gevangenen die door Israël worden vrijgelaten in ruil voor de gijzelaars. Dat melden bronnen dicht bij de onderhandelaars aan het Franse persbureau AFP.
"Hamas staat erop dat de definitieve lijst zeven vooraanstaande leiders bevat, met name Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed en Abbas Al-Sayyed", aldus een bron. Een tweede bron zou de informatie hebben bevestigd.
Barghouti, die in 2004 werd veroordeeld voor vijfvoudige moord, is een prominent figuur in de Fatah-beweging van de Palestijnse president Mahmoud Abbas en wordt gezien als de kansrijkste kandidaat om hem op te volgen.
De BBC meldde eerder al dat de Palestijnse beweging zou aandringen op de vrijlating van zeven prominente gevangenen, maar noemde geen namen. Een woordvoerder van het Israëlische kabinet meldde donderdag dat Barghouti geen deel zou uitmaken van de ruil.
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

75df036c

Huizenprijzen EU-hoofdsteden: Amsterdam koploper

Loading