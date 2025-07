Nederlandse film Doodgewoon in race voor Studenten Oscar

HOLLYWOOD (ANP) - De Nederlandse film Doodgewoon van regisseur Ronald Zuidinga is dit jaar in de race voor een Studenten Oscar. Dat heeft de Academy in Hollywood, die de prijzen uitreikt, bekendgemaakt. De film is een van de vijftien kanshebbers in de categorie beste dramafilm.

Doodgewoon is de enige Nederlandse film die dit jaar in de race is. Uit deze lijst met kandidaten worden eind augustus zeven genomineerden gekozen, op basis van een stemronde door de leden van de Academy. De uitreiking is op 6 oktober in New York.

De Student Academy Award wordt jaarlijks door de Academy, die ook de gewone Oscars uitreikt, toegekend aan de beste internationale studentenfilm van dat jaar. De prijs wordt toegekend in vier categorieën: korte dramafilm, documentaire, animatie en experimentele films.

Zuidinga maakte Doodgewoon in 2024 als afstudeerproject voor de Filmacademie.