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Hoofd gevangeniswezen Tennessee stapt op na mislukte executie

Samenleving
door anp
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NASHVILLE (ANP) - Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van een wegens moord veroordeelde vrouw, Christa Pike. De gouverneur van de staat, Bill Lee, heeft gezegd dat Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie.
De 50-jarige Pike zou 30 september met injecties worden geëxecuteerd. De executie mislukte echter en ze werd nog levend overgebracht naar een ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en ligt in kritieke toestand in het hospitaal, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen, aldus betrokkenen.
Volgens advocaten van Pike was Strada als chef gevangenissen sinds 2022 in de staten Arizona en Tennessee betrokken bij vijf mislukte executies.
Pike werd veroordeeld omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een klasgenote van 19 jaar martelde en vermoordde. Ze kreeg in 1996 op 20-jarige leeftijd de doodstraf.
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