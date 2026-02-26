Bruls biedt excuses aan voor rol Nijmegen in slavernijsysteem

NIJMEGEN (ANP) - Burgemeester Hubert Bruls heeft excuses aangeboden voor de rol van het Nijmeegse gemeentebestuur in het koloniale slavernijsysteem. Dat deed de burgemeester op een besloten bijeenkomst met betrokkenen op de Radboud Universiteit. De excuses zijn een reactie op de uitkomsten van een onderzoek van de Nijmeegse universiteit uit 2025 naar het slavernijverleden van de stad, en daaropvolgende gesprekken.

"Wij erkennen dat Nijmegen en de Nijmeegse bestuurders in die tijd verweven waren met het koloniale en slavernijsysteem", zegt Bruls. "Het gemeentebestuur maakte deel uit van het Nederlandse staatsgezag, dat slavernij mogelijk maakte en in stand hield. En droeg daarmee in onze ogen dus medeverantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan." Daarom sluit het gemeentebestuur zich aan bij de excuses van premier Rutte in 2022 en die van de koning in 2023, stelt de burgemeester.

Volgens de gemeente bleek uit het universiteitsonderzoek geen actieve, systematische rol van de stad. "Nijmegen was geen stad die zelf slavernij organiseerde of uitvoerde als institutionele kernactiviteit van het stadsbestuur", aldus de gemeente, die de woorden om die reden "zorgvuldig" koos.

'Pijn en afschuw'

Het college kijkt "met pijn en afschuw" terug op deze periode. "Wij erkennen de blijvende impact die de koloniale slavernij heeft gehad op individuen en generaties, en nog steeds heeft: op ongelijkheid en discriminatie in onze samenleving. Wij bieden iedereen die dit raakt hiervoor onze excuses aan", aldus Bruls.

Nijmegen wil in de toekomst onderzoeken hoe de kennis over het slavernijverleden aan hedendaagse ongelijkheid en discriminatie kan worden verbonden. Zo waren er het afgelopen jaar bijeenkomsten waarbij Nijmegenaren die verschillend over het onderwerp dachten, bespraken wat de conclusies met hen deden. Ook keek de gemeente hoe de uitkomsten van het onderzoek een plek moeten krijgen in de stad. Daar wordt de komende tijd verder vorm aan gegeven, aldus de gemeente.