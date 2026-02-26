Darter Van Gerwen verliest in eerste ronde in Belfast

BELFAST (ANP) - Michael van Gerwen is in de eerste ronde van de wedstrijd in de Premier League in Belfast uitgeschakeld. De drievoudig wereldkampioen verspeelde een voorsprong van 5-3 tegen Gerwyn Price uit Wales (5-6).

De 36-jarige Van Gerwen miste vorige week de Premier League-avond in Glasgow omdat hij ziek was. Hij won de eerste wedstrijd in Antwerpen en verloor de finale in Newcastle.

Van Gerwen is recordwinnaar van de Premier League. Hij won de toonaangevende serie al zeven keer. Vorig jaar liep het helemaal niet en won hij geen enkele ronde. De Premier League bestaat uit zestien avonden, waarin acht van de beste darters ter wereld het tegen elkaar opnemen. De top vier speelt op 28 mei de finale in Londen. In de prijzenpot zit bijna 1,5 miljoen euro.